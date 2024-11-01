Второго подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Жамбылской области

В Жамбылской области поймали второго подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Его брата успели задержать по горячим следам. А он сам пустился в бега и, как оказалось, пытался отсидеться в отдаленной зимовке, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 37-летнего подозреваемого в насилии над родной племянницей искали около двух недель. А нашли в крестьянском хозяйстве в 60 км от Шуйского района. Все это время его 35-летний брат уже сидел в следственном изоляторе и давал показания.

Согласно следствию, оба совершили особо тяжкое преступление. Они в течение шести лет растлевали 13-летнюю дочь своей сестры. Подросток пыталась рассказать о происходящем взрослым, в том числе школьному психологу. Но реакция появилась только после того, как выяснилось: девочка беременна.

Теперь вместе с насильниками под следствием и сотрудники школы.





"В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование. Первый подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Данная статья предусматривает пожизненное лишение свободы". Руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области девочку с маленького возраста насиловали ее дяди.