Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Его обвинила в изнасиловании 34-летняя американка Кэтрин Майорга.

В США нынче стало модно заявлять об изнасилованиях и домогательствах в свой адрес. Процесс, запущенный после скандальной истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, только набирает обороты, рассказывать о своих злоключениях не стесняются и женщины, и мужчины, при этом порой вскрываются жуткие подробности - хоть в большинстве случаев и не представляется возможности проверить истинность высказываний. От подобных заявлений пострадали - кто-то заслуженно, а кто-то нет - многие селебрити. К ним сегодня присоединился лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, пишет РГ.

Его обвинила в изнасиловании 34-летняя американка Кэтрин Майорга. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Характерно, что рассказывает об этой истории немецкое издание Spiegel - вроде бы не таблоид, достаточно серьезный еженедельник. Впрочем, нельзя не признать, что немецкая пресса, вне зависимости от статуса того или иного издания, иной раз не может избежать "клубнички" - тем более, когда в центре внимания оказывается такая персона, как Роналду.

Правда, подробности, приводящиеся со слов якобы потерпевшей, излишне пошлы и не сделали бы честь даже "желтому" изданию. Не будем их цитировать, ограничимся лишь одной фразой американки: "В какой-то момент Роналду встал на колени и сказал, что на 99 процентов он хороший парень, но вот за оставшийся один процент он не ручается".

Сообщается также, что португалец выплатил Майорге 375 тысяч долларов за молчание. Адвокат женщины в настоящее время отстаивает ее интересы в Неваде, подав гражданский иск. Сам Роналду, по данным издания, отрицает факт изнасилования, хотя и не скрывает, что хотел добиться от Кэтрин большего, чем просто общения, но она отказалась.

Правда это или нет, вся история едва ли позитивно скажется на имидже Роналду, который еще не до конца разобрался с обвинением по уклонению от уплаты налогов в Испании. Что, впрочем, не мешает Криштиану играть в футбол, а свободное время уделять воспитанию четверых детей.

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