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В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих

В итоге пострадали три человека.

Фото : © AFP 2018 / Christof Stache28 сентября 2018, 23:00

Неизвестный мужчина напал на людей на площади города Равенсбург в Германии, в итоге пострадали три человека, сообщила полиция города Констанц, расположенного в той же федеральной земле. Об этом пишет РИА Новости.

"На площади Marienplatz в Равенсбурге проходит полицейская операция. Преступник ранил ножом трех человек. Нападавший был задержан", — сообщили полицейские в своем Twitter. Отмечается, что пострадавшие получили тяжелые ранения.

Как уточняет газета Schwäbische Zeitung, неизвестный без предупреждения набросился на людей с кухонным ножом. Правоохранители оцепили место происшествия и все еще остаются на площади, чтобы опросить свидетелей. Медики оказывают помощь пострадавшим. Мотив нападавшего пока неясен.


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