Чуть не опоздал на концерт. Децл рассказал, как затопило его квартиру

Артист также рассказал о том, что из-за постоянного протекания крыши он много лет не может закончить ремонт.

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, едва не опоздал на свой концерт в "Олимпийском" из-за проблем с ЖКХ. Об этом он рассказал в Facebook, пишет Лайф.

Рэпер рассказал, что в день, когда у него дома включили отопление, с потолка "пошёл дождь". Артист в этот момент сильно опаздывал на концерт, однако был вынужден разбираться с коллапсом в его квартире.

Толмацкому пришлось вызывать ответственного за отопление, который вызвал аварийную службу. Пока она ехала, кто-то смог устранить причину потопа. По мнению Децла, кто-то специально открыл вентиль и слил остатки воды на пол чердака.

Артист также рассказал, что из-за аварийного состояния дома, в котором он живёт, он уже много лет не может закончить ремонт в квартире. Он отметил, что дом 1900 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, так как находится в аварийном состоянии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!