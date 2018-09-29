Загадочная смерть невестки рассорила две семьи в Жамбылской области

Девушка жаловалась на побои и плохое отношение к себе.

В Жамбылской области молодая невестка скончалась от ножевого ранения в живот. По официальной версии, 21-летняя девушка сама наложила на себя руки. Но ее родные уверены, что на самом деле их дочь убили, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Две семьи из разных районов породнились около года назад. Тогда счастливая 21-летняя Гульнур Турдалы переехала в дом мужа, стала работать в школе и, казалось, была счастлива. Но после, уверяют родные, начались тревожные звонки. Девушка жаловалась на побои и плохое отношение к себе.

"Сестра мужа, свекровь и муж — они вместе это сделали. Они все скрывают, что было там на самом деле. Рассказывают, что все хорошо было. Она была хрупкой, жизнерадостной", — говорит мать девушки, Динара Затыбекова.

По словам матери, за 10 дней до трагедии Гульнур сбежала от тиранов в родительский дом. Но после долгих переговоров ее вернули назад. А через сутки родным Гульнур сообщили: дочь покончила с собой. Поверить в это они не могут до сих пор и теперь пытаются добиться, как они считают, правды, обвиняя сторону мужа в убийстве дочери.

В семье теперь уже вдовца тот день помнят хорошо. Говорят, готовились к обеду, когда Гульнур неожиданно ушла к себе в комнату. Нашли ее уже бездыханную с порезом на животе, рядом лежал нож. Свекровь уверяет: сама отвезла девушку в больницу, но там уже ничем помочь не смогли.

На допросах родственники, соседи и друзья рассказали, будто серьезных конфликтов в семье не наблюдали. Версии о том, что девушка сама наложила на себя руки, придерживаются пока и в полиции. По факту завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

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