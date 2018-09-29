Гражданин Узбекистана погиб во время пожара в Астане

Площадь составила 150 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Жертвой пожара в Астане стал гражданин Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Возгорание началось после двух часов ночи 29 сентября на улице шоссе Алаш. Загорелись контейнеры, переоборудованные под общежитие, где проживали 25 человек - работники ТОО — мусороберерабатывающего завода.

"На месте пожара обнаружено тело одного из работников — гражданин Республики Узбекистан 1990 г.р.", - говорится в сообщении.

Площадь составила 150 кв.м. Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 04:27 и ликвидирован в 05:04.

19 сотрудников столичной службы пожаротушения и 5 ед.специализированной пожарной техники было задействовано в ликвидации пожара.

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