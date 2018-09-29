Акима Караганды заметили в автобусе

Какое именно впечатление на градоначальника произвела поездка в переполненном автобусе, к сожалению, узнать не удалось.

28 сентября в автобусе городского маршрута №118 вместе с другими пассажирами ехал аким Караганды Нурлан Аубакиров, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Удивленные горожане не преминули снять высокопоставленного попутчика на видео, которое выложили в соцсети.

В акимате города уточнили, что Нурлан Аубакиров в 8 часов утра выехал на автобусе 118-го маршрута из Сортировки. Спустя примерно полтора часа он вышел на конечной остановке "Автостанция Юго-Восток".

Какое именно впечатление на градоначальника произвела поездка в переполненном автобусе, к сожалению, узнать не удалось.

Похоже, выбор Нурлана Аубакирова не случайно пал на 118-ый маршрут. С 1 октября по этому маршруту изменится схема движения автобусов. Они будут курсировать только между Сортировкой и Майкудуком.

Проехаться в общественном транспорте с целью проверки санитарного состояния автобусов и регулярности их движения Нурлану Аубакирову поручил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, который остался недоволен работой, проводимой местными властями.

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