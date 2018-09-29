Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 48 человек

Ранее сообщалось о 30 погибших и 12 пострадавших.

Число погибших в результате после серии землетрясений и цунами, обрушившихся в пятницу на индонезийский остров Сулавеси, увеличилось до 48 человек, еще 356 пострадали, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 12 пострадавших.

По словам представителя агентства по ЧС Сутопо Пурво Нугрохо, власти успели произвести подсчет раненых и погибших только в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

"Соответственно, число погибших и пострадавших, как и разрушения, скорее всего, вырастет", — сказал представитель ведомства.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу, в результате один человек погиб, 10 получили ранения. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!