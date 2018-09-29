Среднюю цену мяса назвали в акимате Астаны

Средняя цена по городу составляет 1680 тенге.

На очередном совещании в городском акимате под председательством акима Астаны Бахыта Султанова были рассмотрены вопросы по стабилизации цен на продукты первой необходимости, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ходе совещания руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров и председатель правления АО "СПК Астана" Нурлан Жакупов доложились главе города о принимаемых мерах по поднятым вопросам.

Было отмечено, что за последние четыре года инфляция в городе демонстрирует умеренную и стабильную динамику роста, составляя при этом 7,5%.

"Мы по повышению уровня цен среди регионов стоим на 3-м месте. Это хороший показатель", – заявил А. Абдыкадыров.

По его мнению, на хорошие показатели столица вышла благодаря программе льготного кредитования торговых сетей, которую АО "СПК Астана" начали реализовывать еще в 2016 году.

"Мы предоставляем сетям беспроцентный займ, они получают деньги на свою ликвидность и фиксируют цены, то есть мы перекладываем риск роста цены на них. Это более рыночный механизм, который показал свою действенность", – рассказал он.

На сегодняшний день договоры о сотрудничестве подписаны с супермаркетами "Астыкжан" и гипермаркетами "КенМарт".

Согласно условиям, сети зафиксировали цены на 25 товарных позиций. Это: макароны, масло, мука, молоко, сметана, соль, сырь, яйца, курица и хлеб.

"Благодаря этой системе мы сегодня находимся на 8-й позиции среди других регионов по росту цен, хотим расширить программу, увеличить количество товаров в списке фиксированных и, конечно же, привлечь другие сети", – сказал Н. Жакупов.

Согласно мониторингу, на сегодняшний день стоимость риса варьируется в торговых домах города от 240 до 300 тенге. Минимальная цена в 240 тенге за один килограмм риса установлена именно на рынке "Шапагат".

Аналогично и по гречке: 110 тенге в "Шапагате", 180 – в "Артеме", 150 – в "Асеме", по макаронным изделиям: от 270 тенге за килограмм в "Шапагате", 320 – в "Артеме", 330 – в "Алеме". Мука стоит 210 тенге за килограмм в "Шапагате", 360 – в "Артеме", 350 – в "Алеме" и 280-300 тенге за килограмм в торговом доме "Асем".

Чай, сахар, соль и подсолнечное масло здесь также можно купить с существенной экономией.

Каждый пятый килограмм мяса в городе продается на рынке "Шапагат", там цена самая низкая по городу – 1350 тенге за килограмм. А средняя цена по городу составляет 1680 тенге.

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