Президент ознакомился с проектом развития нового административного центра города Туркестан

Аким области Жансеит Туймебаев подробно проинформировал Президента Казахстана о планах развития.

В ходе официального визита в Туркестан Глава государства Нурсултан Назарбаев ознакомился с Концепцией развития города Туркестан и в торжественной обстановке заложил капсулу на месте строительства нового административно-делового центра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Вместе с тем, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев подробно проинформировал Президента Казахстана о планах развития города.

Отметим, на территории административного центра города расположатся здание областного акимата, республиканские территориальные подразделения, многоэтажные жилые дома, театр, библиотека, музей, школа, детский сад, стадион, поликлиника, парк и другие социальные объекты, а также здания различных структурных органов.

Следует подчеркнуть, площадь нового административно-делового центра, включая территорию отведенной под жилые дома, составляет - 670 гектаров, в том числе площадь самого административно-делового центра - 225 га.

Первый этап строительства центра запланирован на 2019-2021 годы. За это время будут освоены 20 гектаров. В рамках первого этапе запланировано завершить строительство здания областного акимата (4545 кв.м.), зданий управлений областного акимата (24 242 кв.м.), республиканских территориальных подразделений (56 880 кв.м.), а также Конгресс-Холла (15000 кв.м.) и центра «Туркестангенплан» (3000 кв.м.).

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