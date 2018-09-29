В Алматы почтили память дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского

1 октября легендарному летчику исполняется 100 лет.

В Алматы проведено мероприятие по возложению цветов к дому, где установлена мемориальная доска, и памятнику Сергею Луганскому с участием РОО «Совет генералов», ветеранов Вооруженных Сил и руководства Алматинского регионального гарнизона, сообщает Zakon.kz.

1 октября исполняется 100 лет участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Сергею Луганскому.

Герой родился и похоронен в Алматы (1918 - 1977). В годы войны он был командиром эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка (203-я истребительная авиационная дивизия, 1-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия). Совершил 390 боевых вылетов, лично сбил 37 и в группе - 6 вражеских самолетов.

В одном из боев Луганский отбил атаку вражеских истребителей на самолёт Ил-2 лётчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

- Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня рождения нашего земляка, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Луганского Сергея Даниловича, - сказал в своем приветственном слове председатель президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров. - Глава нашего государства Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем послании «Нурлы Жол – Путь в будущее» и на ХХІ сессии ассамблеи народа Казахстана сказал: «Мы обязаны поименно вспомнить и отдать почести всем Героям Советского Союза - казахстанцам». Победа в Великой Отечественной войне – важная дата. И мы отдаем дань уважения нашим отцам и дедам за их самоотверженную борьбу и победу, за то, что они обеспечили нам мирную жизнь.



Мы с особым чувством вспоминаем и благодарим тех, кто одержал победу в самой страшной битве в истории человечества, отметили другие участники мероприятия. По их мнению, ключевое значение здесь имеет наше отношение к прошлому, историческая память народов, уважение к подвигам наших отцов и дедов, которые проявили небывалое мужество и героизм. Герои уходят, но память о них нужно хранить, единогласно считают они.

Всего в годы Великой Отечественной войны 606 казахстанцам присвоено звание Героя Советского Союза.

По этническому составу:

русских – 381

казахов – 114

украинцев – 84

татар – 13

узбеков – 8

белорусов – 3

мордвин – 3

башкирцев – 2

немцев – 2

уйгуров – 2

армян – 1

корейцев – 1,

лезгинцев – 1

литовцев – 1

молдован – 1

таджиков – 1

чеченцев – 1

эстонцев – 1

Итого – 18 этносов.

Герои Советского Союза по регионам:

Акмолинская область – 40

Актюбинская область – 35

Алматинская область – 58

Атырауская область – 9

Восточно-Казахстанская область – 104

Жамбылская область – 28

-Казахстанская область – 40

Карагандинская область – 35

Костанайская область – 41

Кызылординская область – 17

Мангистауская область – 4

Павлодарская область – 27

Северо-Казахстанская область – 50

Южно-Казахстанская область – 50

г. Астана – 10

г. Алматы – 58

Итого 606 человек.

Участники мероприятия и гости почтили память Сергея Луганского и всех погибших воинов-казахстанцев при защите Отечества минутой молчания.

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