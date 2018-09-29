В Алматы почтили память дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
1 октября легендарному летчику исполняется 100 лет.
В Алматы проведено мероприятие по возложению цветов к дому, где установлена мемориальная доска, и памятнику Сергею Луганскому с участием РОО «Совет генералов», ветеранов Вооруженных Сил и руководства Алматинского регионального гарнизона, сообщает Zakon.kz.
1 октября исполняется 100 лет участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Сергею Луганскому.
Герой родился и похоронен в Алматы (1918 - 1977). В годы войны он был командиром эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка (203-я истребительная авиационная дивизия, 1-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия). Совершил 390 боевых вылетов, лично сбил 37 и в группе - 6 вражеских самолетов.
В одном из боев Луганский отбил атаку вражеских истребителей на самолёт Ил-2 лётчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.
- Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня рождения нашего земляка, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Луганского Сергея Даниловича, - сказал в своем приветственном слове председатель президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров. - Глава нашего государства Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем послании «Нурлы Жол – Путь в будущее» и на ХХІ сессии ассамблеи народа Казахстана сказал: «Мы обязаны поименно вспомнить и отдать почести всем Героям Советского Союза - казахстанцам». Победа в Великой Отечественной войне – важная дата. И мы отдаем дань уважения нашим отцам и дедам за их самоотверженную борьбу и победу, за то, что они обеспечили нам мирную жизнь.
Мы с особым чувством вспоминаем и благодарим тех, кто одержал победу в самой страшной битве в истории человечества, отметили другие участники мероприятия. По их мнению, ключевое значение здесь имеет наше отношение к прошлому, историческая память народов, уважение к подвигам наших отцов и дедов, которые проявили небывалое мужество и героизм. Герои уходят, но память о них нужно хранить, единогласно считают они.
Всего в годы Великой Отечественной войны 606 казахстанцам присвоено звание Героя Советского Союза.
По этническому составу:
русских – 381
казахов – 114
украинцев – 84
татар – 13
узбеков – 8
белорусов – 3
мордвин – 3
башкирцев – 2
немцев – 2
уйгуров – 2
армян – 1
корейцев – 1,
лезгинцев – 1
литовцев – 1
молдован – 1
таджиков – 1
чеченцев – 1
эстонцев – 1
Итого – 18 этносов.
Герои Советского Союза по регионам:
Акмолинская область – 40
Актюбинская область – 35
Алматинская область – 58
Атырауская область – 9
Восточно-Казахстанская область – 104
Жамбылская область – 28
-Казахстанская область – 40
Карагандинская область – 35
Костанайская область – 41
Кызылординская область – 17
Мангистауская область – 4
Павлодарская область – 27
Северо-Казахстанская область – 50
Южно-Казахстанская область – 50
г. Астана – 10
г. Алматы – 58
Итого 606 человек.
Участники мероприятия и гости почтили память Сергея Луганского и всех погибших воинов-казахстанцев при защите Отечества минутой молчания.
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