Астанчанин висел за окном пятого этажа и молил впустить его
С другой стороны, в квартире, женщина давила на его пальцы, пытаясь закрыть окно.
Фото : instagram29 сентября 2018, 20:17
Очевидцы сняли и опубликовали в Сети видео, где мужчина, прильнув к наружной стене, держится за подоконник и громко просит помощи, сообщает Zakon.kz.
Видео выложено опубликован в Instagram-паблике astanovka98. В описании к ролику говорится, что происшествие случилось 29 сентября, в Астане, в жилом районе на Юго-Востоке.
С другой стороны, в квартире, женщина давит на его пальцы, пытаясь закрыть окно. Как начиналась ссора, и как она пришла к такой развязке, пока неизвестно.
Крики переполошили соседей, которые призывали женщину впустить мужчину обратно.
- Я не могу уже! Все! Впусти! - кричал тот.
В итоге мужчину затянули обратно.
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