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Астанчанин висел за окном пятого этажа и молил впустить его

С другой стороны, в квартире, женщина давила на его пальцы, пытаясь закрыть окно.

Фото : instagram29 сентября 2018, 20:17

Очевидцы сняли и опубликовали в Сети видео, где мужчина, прильнув к наружной стене, держится за подоконник и громко просит помощи, сообщает Zakon.kz.

Видео выложено опубликован в Instagram-паблике astanovka98. В описании к ролику говорится, что происшествие случилось 29 сентября, в Астане, в жилом районе на Юго-Востоке.

С другой стороны, в квартире, женщина давит на его пальцы, пытаясь закрыть окно. Как начиналась ссора, и как она пришла к такой развязке, пока неизвестно.

Крики переполошили соседей, которые призывали женщину впустить мужчину обратно.

- Я не могу уже! Все! Впусти! - кричал тот.

В итоге мужчину затянули обратно.


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