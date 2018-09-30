NASA: К Земле приближается астероид размером с Биг Бен

Ближе всего к Земле он окажется 3 октября.

Скорость его продвижения составляет около 60 тысяч км/ч, а своими размерами он превосходит Биг-Бен, сообщает Life.ru.

Американское космическое агентство NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида SP1. Об этом сообщает Daily Express.

Пока учёным не удалось определить точные его размеры, но сообщается, что длина варьируется от 70 до 160 метров. По оценке издания, своими размерами он может превосходить Биг-Бен или Лондонское колесо обозрения.

Скорость движения SP1 составляет около 60 тысяч км/ч. Ближе всего к Земле он окажется 3 октября. Совсем впечатлительным читателям волноваться не стоит. Расстояние от астероида до нашей планеты будет таким же, как 15 дистанций от Земли до Луны.

Однако учёные говорят о том, что столкновение SP1с Землёй может носить катастрофические последствия.

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