Казахстанцев нет среди жертв и пострадавших от цунами в Индонезии

Число погибших в результате стихийных бедствий достигло 420 человек, 540 жителей г. Палу получили ранения.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии граждан Казахстана не имеется, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

28 сентября 2018 года в пятницу в провинции Центральный Сулавеси произошло два землетрясения, одно из них - магнитудой 7,4. Вслед за землетрясением цунами высотой до двух метров обрушилось на город Палу, являющийся административным центром провинции Центральный Сулавеси.

Согласно данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями (BNPB), число погибших в результате стихийных бедствий достигло 420 человек, 540 жителей г. Палу получили ранения. Эвакуация и идентификация жертв землетрясения продолжаются.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Казахстана не имеется.

Консул находится на постоянной связи с Национальным агентством по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

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