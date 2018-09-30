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Аида Сатыбалдинова после первого поражения выиграла нокаутом

Бой завершился победой Сатыбалдиновой во втором раунде техническом нокаутом.

Фото : sports.kz30 сентября 2018, 13:17

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (3-1-1, 0 КО) провела свой шестой бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Она выступила в рамках вечера бокса в Тихуане (Мексика), где ей противостояла местная представительница Вероника Вальтиерра (0-1). Бой завершился победой Сатыбалдиновой во втором раунде техническом нокаутом. Таким образом, теперь у казахстанки четыре победы в профи, а ее соперница потерпела второе поражение в карьере.

"Леди Спарта", как сама себя называет Аида, вернулась на ринг после болезненного поражения в июле: тогда в Корпус-Кристи (штат Техас, США) ее отправила в нокаут непобежденная американка Селина Барриос (5-0, 2 КО).

Добавим, что зарубежные журналисты часто сравнивают Сатыбалдинову по силе ударов с ее более именитым соотечественником — казахстанцем Геннадием Головкиным, называя ее «GGG среди женщин».


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