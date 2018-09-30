Гонщики "Астаны" выиграли велогонку "Тур Алматы-2018"

В отсутствие четырехкратного победителя гонки казахстанца Алексея Луценко Давиде Виллелла стал победителем первого этапа гонки.

Итальянский велогонщик Давиде Виллелла из "Астаны" стал победителем двухдневной гонки "Тур Алматы-2018", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В отсутствие четырехкратного победителя гонки казахстанца Алексея Луценко итальянец считался одним из фаворитов "Тура Алматы-2018". В итоге именно он и стал победителем первого этапа гонки, выиграв 36 секунд у швейцарца Симона Пелло из команды Illuminate. Еще три секунды ему уступил итальянец Пьерпаоло Фикара из Amore&Vita.

Победителем второго этапа стал испанский велогонщик Луис Леон Санчес из "Астаны", который на четыре секунды опередил своего соотечественника Делио Фернандеса из команды Delko Marseille Provence Ktm. Победитель "Тура Алматы-2018" финишировал третьим, проиграв Санчесу восемь секунд.

В общем зачете "Тура Алматы-2018" Виллелла выиграл 50 секунд у Пелло и 53 секунды - у Фикары. Санчес завершил двухдневную гонку на четвертом месте, уступив своему сокоманднику одну минуту 37 секунд.

Лучшим казахстанским гонщиком "Тура Алматы-2018" стал Юрий Натаров, который совсем недавно подписал двухлетний контракт с "Астаной". Для 21-летнего гонщика сезон 2019 года станет дебютным на профессиональном уровне. На "Туре Алматы-2018" он показал 16-й результат.

Второй год подряд гонка проводится в два дня и имеет категорию 2.1. Первый этап был посвящен памяти Андрея Кивилева. В этом году исполнилось 15 лет со дня смерти казахстанского велогонщика. После завершения этапа его супруга Наталья наградила победителя майкой команды "Фестина", которая стала первой профессиональной командой погибшего спортсмена.

Старт первого этапа был дан на площади "Астана" перед зданием КБТУ. Гонщикам предстояло проехать семь городских кругов по 26,1 километра.

Во второй день гонщики отправились к "Халык Арене", где и был дан старт второго этапа. Здесь велосипедисты проехали 4,5 круга по "ВОАД-Аль-Фараби" с разворотом у Парка Первого Президента. Развязка гонки состоялась на финишном отрезке от Парка Первого Президента сначала до проспекта Достык, а затем вверх до высокогорного катка "Медеу".

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