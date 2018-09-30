Кто представит Казахстан на "Мисс мира" в 2018 году

Поддержать соотечественницу поедет певец Димаш Кудайбергенов.

Самая красивая девушка Караганды Екатерина Дворецкая представит Казахстан на "Мисс мира" в 2018 году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Мисс Казахстан.

Екатерина "Первая вице-мисс Казахстан 2017". Так сложилось, что действующая "Мисс Казахстан" Альфия Ерсайын не сможет принять участие в международном конкурсе красоты, так как ей не исполнилось 17 лет. Но атырауская красавица сможет поехать на "Мисс мира" в 2019 году.

Екатерина Дворецкая родилась в Караганде 4 октября 1998 года. Девушка училась в гимназии в Темиртау, в настоящее время получает знания в карагандинском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

Мечтаю закончить университет с красным дипломом и помогать своей маме и младшему брату в будущем, - пишет о себе девушка.

Она мечтает побывать в Норвегии во время полярной ночи, и увидеть одно из самых красивейших явлений природы - Северное сияние.

Один из любимых фильмов - Цветок пустыни. Биографический фильм о девочке кочевнице из Сомали, и о том как она стала не только всемирно известной, но что самое главное стала борцом за справедливость и помогла миллионам женщинам выжить, и не стать жертвами геноцида.

Я люблю совершенно разную и непохожую друг на друга музыку. Мне нравится современная музыка и песни Adel, Pink и Nicky Minaj, но несравненная классика и такие знаменитые и легендарные люди и композиции, прославившие нашу страну как оперная певица Куляш Бейсеитова, Бибигуль Толегенов, Роза Рымбаева, Батырхан Шукенов , все же больше трогают за душу, и поэтому больше приятны для моего восприятия.

Екатерина проводит свободное от учебы время с пользой для тела и души. Поэтому чаще всего со своими друзьями ездит в горы, где учится кататься на сноуборде.

В ноябре прошлого года Екатерина Дворецкая была названа самой красивой девушкой родного города и получила корону "Мисс Караганда".

"Мисс Мира 2018" станет 68-м выпуском конкурса Miss World, который состоится 8 декабря 2018 года в Санья, Китай.

В этом году поддержать соотечественницу на "Мисс Мира 2018" в Санью поедет певец Димаш Кудайбергенов.

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