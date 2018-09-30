Казахстанец выиграл Arnold Classic и получил приз от Шварценеггера

Сергей Серещев смог обойти по баллам своих соперников из Германии и Украины.

Алматинец Сергей Серещев стал первым казахстанским атлетом, завоевавшим "золото" в турнире по бодибилдингу профессионального дивизиона Arnold Classic Europe 2018, сообщает сообщает Vesti.kz.

"Соревнования среди культуристов всего мира традиционно проходят в Барселоне под брендом Арнольда Шварценеггера. Сборную Казахстана в 2018 году на турнире представляли 12 спортсменов любительского дивизиона и один атлет с действующей про-картой IFBB Elite Pro", - говорится в сообщении Федерации бодибилдинга и фитнеса РК.

Как пояснил казахстанский представитель Международной федерации бодибилдинга (IFBB) Александр Колюка, казахстанский про-атлет был заявлен и выступал в категории Men’s Classic Physique.

"Всего в категории выступило 15 лучших профессиональных спортсменов со всего мира. Атлеты этой категории единственные из всех были ограничены эстетическими соотношениями роста и веса. Казахстан в этой линейке завоевал "золото", тем самым мы подтвердили свою квалификацию и получили право выступать на других элитных мировых соревнованиях IFBB", - отметил представитель Федерации.

Казахстанец смог обойти по баллам своих соперников из Германии и Украины, а награду Сергей Серещев получил лично из рук Арнольда Шварценеггера.

По словам представителя Казахстанской федерации бодибилдинга, подобные победы на элитных турнирах повышают узнаваемость страны на мировой арене и очень ощутимо влияют на массовость спорта.

"Каждая подобная победа помогает людям поверить в себя, и именно после таких достижений у нас начали появляться новые чемпионы, выезжающие в том числе и на зарубежные соревнования. Сергей завоевал свой входной билет в про-дивизион в 2015 году, победив в абсолютном первенстве любительского турнира Arnold Classic Europe 2015. Именно после этого желающих покорить чемпионат Арнольда у нас с каждым годом все больше", - отметил Александр Колюка.

Призовой фонд профессиональных соревнований Arnold Classic Europe 2018 составляет 60 тысяч долларов США. Чемпионат проводится ежегодно с участием легенды бодибилдинга Шварценеггера. Турнир пользуется значительным авторитетом среди бодибилдеров всего мира и сравнивается по уровню популярности с чемпионатом "Мистер Олимпия".

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