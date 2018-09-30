Частицу земли с Семипалатинского полигона продают за миллион рублей
Это так называемый харитончик (оплавленная почва).
Фото : www.ap22.ru30 сентября 2018, 21:15
Житель Барнаула выставил на продажу за 1 млн рублей частицу оплавленной почвы, по его словам, взятую с места проведения наземных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сообщает Алтайская правда.
"Для лучших коллекционеров. Можно в музей. Внутри линзы так называемый харитончик (оплавленная почва)", – говорится в описании к объявлению на интернет-сервисе.
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