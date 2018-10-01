В Алматы соседи пытаются отобрать у 70-летней пенсионерки землю

Площадь досталась Саре от ее хорошей знакомой, за которой она ухаживала во время ее болезни.

Дом пенсионерки Сары Баеркановой по решению суда снесли 7 августа, а теперь неугомонные соседи добрались и до ее земли, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

После того, как соседи Сары снесли ее дом, в который она вложила все свои годами накопленные деньги, они хотят признать ее акт на землю недействительным.

Площадь досталась Саре от ее хорошей знакомой, за которой она ухаживала во время ее болезни. В 2011 году ее приятельница умерла, а земля перешла Саре.

В этот участок входила старая времянка, в которой она жила, когда ухаживала за бабушкой, и полдома, в котором проживала сама бабушка.

"Вначале они (соседи) меня лишили акта на землю, хотя акт натуральный неподдельный. Адвокат акт мой через кассацию вернул. Когда они на меня подавали в суд, я и внимания не обращала. Я думала, раз документы у меня, никто меня тронет. Затем я начала строить дом. Я предупредила их, что собираюсь построить новый дом, но они промолчали. Сначала они хотели купить мой участок за 30 млн тенге, хотя мы устанавливали цену 45 млн тенге. Я согласилась продать его за 30 млн. Потом они протянули время. Затем отказались от покупки, говорят денег нет и все. Так как площадь неделимая, я им предложила купить полдома. Но они и на это предложение дали отказ. Тогда я продала свои полдома", - продолжила Сара.

После того, как соседи отказались покупать ее полдома, она продала полдома, снесла старую времянку и начала строить свой новый дом.

"Я дом построила и не такой он большой был – 110 кв.м. общая и 54 полезная. Построила, в Усть-Каменогорске у меня квартира была двухкомнатная, гараж и дача – я все продала. Со мной жили дочь и внучка. У нее своя семья, но они со мной жили. Она беременная, у нее муж и дочь. А сейчас они вынуждены снимать квартиру, в которой живут три семьи. Вся надежда была на этот дом, я хотела на нее переписать, а соседи не давали. Они меня без конца судили", - в слезах рассказывает пенсионерка.

Суды с соседями начались в 2013 году. За пять лет Сара прошла 8 инстанций. Суд принял решение о сносе дома. В суде основаниями для сноса дома соседи называли три аргумента: недостаточный отступ, закрытие прохода и отсутствие разрешения на строительство дома.

Проход

На общей территории есть проход. Дело в том, что эта тропинка проходит через двор Сары. Соседи всегда ходили по этой тропинке, топтали ее растения и выкидывали мусор там же. Просьбу Сары загородить этот проход, они игнорировали. В итоге, Саре пришлось построить дом на этом проходе.

"Сначала они потребовали выделить часть земельного участка для тропинки, потом для проезда. Я была сначала против, но в итоге согласилась. Их главный аргумент был, что я построила дом на этом проходе. Я им говорю, загородитесь в другом месте, можно же договориться по-человечески, по-соседски. Они ни в какую не соглашаются, говорят, что это все скоро станет их собственностью", - рассказала она.

3,5 метра – это почти половина участка и именно столько они требуют для проезда их машин. Судя по всему, проход, который загородила Сара, являлся всего лишь поводом бесплатно отобрать у нее землю.

Разрешение

По словам Сары и ее дочки Жанны, соседка Альма Алимбаева, просила у Сары 2 тысячи долларов за свое разрешение на строительство дома. Однако у Сары не было таких денег, поэтому ей пришлось построить свой дом без разрешения Альмы. Неудивительно, что теперь основанием для сноса дома стало именно отсутствие этого разрешения со стороны соседей.

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