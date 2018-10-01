Неустойчивая погода - от тепла до резкого похолодания - ждет казахстанцев в октябре

На севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки с понижением температуры воздуха ночью до 0...5 мороза.

В начале октября ожидается неустойчивый характер погоды. На севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки с понижением температуры воздуха ночью до 0 до 5 мороза, днем до 7 до 15 тепла; на юго-востоке - грозовые дожди с температурой воздуха ночью 7 до 12 тепла, днем 17 до 25 тепла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казгидромета.

Затем с выносом тепла со Средней Азии погода побалует жителей большинства областей Казахстана теплом и солнцем.

Днем столбики термометров повысятся: в северной половине до +15, +22 °С, в южной половине - до + 23, +28°С.

Но осеннее тепло капризно и синоптические процессы меняются быстро. Так уже 3-4 октября на западе страны с влиянием циклона пройдут грозовые дожди, которые постепенно сместятся в восточном направлении. Зона осадков охватит и другие области Казахстана в конце первой и начале второй декады.

Согласно долгосрочному прогнозу, очередную интенсивную волну холода следует ожидать в середине третьей декады, когда столбики термометров опустятся:

в северной половине - ночью до 5, 13 мороза, днем до 0, 5 мороза;

в южной половине - ночью до 0, 5 мороза, днем до 10,18 тепла.

В результате, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, за исключением Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей – около нормы.

Месячное количество осадков предполагается больше нормы: местами в Восточно-Казахстанской, около нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Костанайской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, меньше нормы – на остальной территории.

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