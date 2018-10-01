Ложное сообщение о дефолте банка в РК: установлены трое распространителей

Распространением заведомо ложной информации занимались жители Алматы, Шымкента и Алматинской области.

Директор департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев рассказал о расследовании 46 случаев распространения заведомо ложной информации. В случае обнаружения нарушителей закона, им грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня ДВД Астаны расследует факт распространения по WhatsApp ложной информации о предстоящем дефолте одного из банков второго уровня.

"Сейчас установлены трое жителей Алматы, Шымкента и Алматинской области, которые причастны к ее распространению. Они, не убедившись в достоверности информации и не являясь специалистами в банковской сфере, отправляли сообщения в различные группы WhatsApp. К примеру, в группу автолюбителей, группу "Мамочки" родителей детей посещающих один детский сад. Тем самым, не осознавая всей ответственности, произведя один клик по сотовому телефону, как правило, для привлечения внимания, люди становятся подозреваемыми по уголовным делам", - сказал глава департамента.

В 2018 году органами внутренних дел зарегистрировано 46 фактов распространения заведомо ложной информации. По информации Садубаева, в большинстве случаев граждане пересылают друг другу непроверенную информацию, которая в последующем может вызвать большой общественный резонанс.

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