Мухамедиулы объяснил, почему вход в музеи стал платным

Эти средства направляют для научных работ, для увеличения заработной платы и для реставрационных работ.

На презентации законопроекта РК «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» в Мажилисе Парламента РК депутат заинтересовалась, как регулируют средства, поступающие от использования объектов историко-культурного наследия, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сказала депутат Джамиля Нурманбетова, из лучшей мировой практики известно, что памятники архитектуры, имеющие историко-культурную ценность, приносят немалый экономический доход стране, государству.

«Это наследие, которое оставлено предыдущим поколением и является достоянием страны, государства. И как законопроект предусматривает регулирование средств, поступающих от использования объектов историко-культурного наследия? В самом законопроекте я нашла только один пункт, где расписаны полномочия уполномоченного органа, функции, ст. 10 пп.6 устанавливает ставки арендной платы за использование объектов историко-культурного наследия, находящихся в государственной собственности. Здесь как средства будут оставаться в распоряжении арендаторов или будут поступать в республиканский бюджет? Ведь возрождение и сохранение объектов культурно-исторических памятников предусматривает бюджетные расходы», - обратилась она к министру культуры и спорта РК Арыстанбеку Мухамедиулы.

По его словам, до 2016 года вход в музеи и заповедники был бесплатным.

«Мы очень широко изучали международный опыт. До 2016 года все наши памятники архитектуры находились в форме хозяйственного госучреждения. То есть, вход был бесплатный, организация не имела оказывать никаких услуг. И мы эту норму привели в международное соответствие. Сейчас все наши музеи и заповедники имеют статус казенных предприятий, они имеют право зарабатывать деньги. Это первое. Этот вопрос уже поднимался несколько раз, почему сделали платный вход. Я вам честно скажу, когда было госучреждение, бесплатный вход и Ходжа-Ахмет Яссави мавзолей и Арыстанба -превратились в мечети. Потому что никто не ограничивал, не имели права ограничивать», - уточнил он.

Глава ведомства отметил, что платный вход дает шанс вести мониторинг по посетителям.

«Каждый заходил, они отдыхали в этом мавзолее, кушали, читали намаз. Мы ввели платный вход, в первую очередь, это дает возможность для мониторинга, сколько действительно посетителей мы имеем, и ведется ли работа для дальнейшего его увеличения. И второе, эта стоимость минимальная. Например, по этой стоимости школьники до пятого класса или социально-уязвимые, посещают бесплатно. И мы приказ сделали, каждое третье воскресенье и на школьных каникулах школьники имеют право бесплатный вход», - пояснил министр.

Он добавил, что все заработанные средства остаются в ведении музеев и заповедников и они тратят деньги на реставрацию и так далее.

«А в действительности мы очень заинтересованы, чтобы наши музеи, заповедники зарабатывали достаточно средств, которые остаются в их распоряжении. В первую очередь это идет для научной работы. И кстати, мы впервые с 2016 года дали возможность нашим музеям, заповедникам заниматься научной деятельностью. И эти средства остаются в ведении этого органа, они средства направляют для научных работ, для увеличения заработной платы и для реставрационных работ. Есть крупнейший международные центры, которые с государства дотации не берут, то есть сами достаточно средств зарабатывают. И наша цель, наши музеи, заповедники также могли бы зарабатывать», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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