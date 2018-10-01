Алматы готов к отопительному сезону на 95%

Во время гидравлических испытаний на теплосетях города было обнаружено 1757 порывов.

Примерное время включения тепла в Алматы назначено на 15 октября. Об этом рассказали на конференции, посвященной предстоящему отопительному сезону, передает zakon.kz.

Подготовка к отопительному сезону обошлась городу в 36 млрд тенге, а также 25,7 млрд было выделено из собственных средств энергетиков. Сегодня готовность объектов теплоснабжения составляет 95%. За прошедший сезон в городе отремонтировали 8,8 километров сетей, что позволило уменьшить общую изношенность до 61,9%.

Во время гидравлических испытаний коммунальщики обнаружили 1757 порывов, из которых уже устранили 1701. Полная сдача объектов в аренду планируется к 5 октября.

"Алматы почти на 100% готов к отопительному сезону. 61 котёл готов к использованию, ещё 8 находится в резерве. Аварийный запас угля более чем на 30% превышает нормативы. По электрическим сетям мы также подготовились. Все заложенные деньги освоены. Все реконструкции и текущее ремонты проведены", - рассказал руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Максут Исахов.

Кроме того, была затронута тема по кредиторской задолженности. Этот показатель сегодня составляет 1,8 млрд тенге, как отметил Исахов, сумма была снижена более чем в два раза.

Отметим, что всего в Алматы 1192 километра сетей. Отопительный сезон начнётся, если температура в течении четырёх дней будет держаться на уровне +8 градусов. Весь город будет подключён в течение 5-6 дней. В качестве примерного ориентира до подключения к сетям коммунальщики назвали 15 октября.

В сентябре антимонопольщики распространили информацию о том, что в текущем году тарифы на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода и канализация) не менялись. Роста тарифов до конца года для населения не прогнозируется.

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