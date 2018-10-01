Где водители могут проверить наличие штрафов

При несогласии с правонарушением владелец ТС вправе подать соответствующее заявление в Управление административной полиции.

В Комитете административной полиции разъяснили, где и как водители могут проверить наличие штрафов за правонарушения, зафиксированные с помощью автоматических систем фиксации нарушений ПДД, передает Zakon.kz.





«Комитет административной полиции информирует, что владельцы транспортных средств могут осуществить проверку наличия имеющихся штрафов на сайтах «Egov.kz» и «Qamqor.gov.kz» и в режиме он-лайн с помощью указанных сайтов оплатить штраф, при этом информация об оплате автоматически поступает в централизованную базу данных по штрафам, и владельцу ТС нет необходимости дополнительно предоставлять квитанцию об оплате в органы внутренних дел», - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте «Qamqor.gov.kz» имеется возможность распечатать предписание о необходимости уплаты штрафа, на котором указывается номер телефона и адрес подразделения органа внутренних дел, куда может обратиться владелец автомашины за разъяснением, в случае необходимости.

Как отмечается, при несогласии с правонарушением владелец ТС вправе подать соответствующее заявление в Управление административной полиции по территориальности, где по результатам его рассмотрения и проверки будет принято соответствующее решение.

В случае несогласия с принятым решением ОВД по его жалобе владелец ТС имеет право обжаловать предписание в судебном порядке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!