Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умер Шарль Азнавур

Знаменитый певец, композитор, поэт, писатель и актер.

Фото : Uznayvse.ru1 октября 2018, 18:19

Французский певец Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, передает портал Известия со ссылкой на Le Figaro.

Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже. Он является знаменитым исполнителем, композитором, поэтом, писателем и актером. В 1936 году Азнавур дебютировал в кино. В начале карьеры он выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 года они приняли участи в турне Эдит Пиаф по Франции и США.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты