Умер Шарль Азнавур
Знаменитый певец, композитор, поэт, писатель и актер.
Фото : Uznayvse.ru1 октября 2018, 18:19
Французский певец Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, передает портал Известия со ссылкой на Le Figaro.
Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже. Он является знаменитым исполнителем, композитором, поэтом, писателем и актером. В 1936 году Азнавур дебютировал в кино. В начале карьеры он выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 года они приняли участи в турне Эдит Пиаф по Франции и США.
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