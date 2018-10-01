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В Баку поезд протаранил полный автобус, погиб ребенок, много пострадавших

После столкновения электровоз сошел с рельсов и пробил стену здания, где находится рабочее место дежурного по переезду.

Фото : youtube.com1 октября 2018, 19:47

В сети опубликованы кадры с места столкновения товарного поезда и пассажирского автобуса, произошедшего в понедельник, 1 октября, в Азербайджане, сообщает Вести.Ru.

По данным СМИ, в результате инцидента погиб один человек – 13-летний школьник. Еще 34 пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения.

После столкновения электровоз сошел с рельсов и пробил стену здания, где находится рабочее место дежурного по переезду. К счастью, за ним не последовали цистерны с нефтепродуктами, которые устояли на путях и не перевернулись, иначе последствия могли бы быть еще более серьезными.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства ЧП.


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