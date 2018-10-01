Заключенного этапировали в Астану для трансплантации костного мозга

Сама процедура займет несколько дней.

Сегодня из Костаная в Астану этапировали заключенного, который из-за решетки попытается спасти жизнь сестры, станет для нее донором. В республиканском научном центре онкологии и трансплантологии Нурлана Арестанова ждет процедура забора костного мозга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

У Жулдыз Арестановой из Карабалыка миелобластный лейкоз, ей срочно нужна операция по пересадке костного мозга. Брат прошел обследование, оно показало, что мужчина подходит стопроцентно. Операцию наметили на начало октября. И тут мужчину задержали полицейские. Молодая женщина, у которой есть семилетняя дочь, впала в депрессию и не знала, кого больше жалеть: брата или себя.

Маме Жулдыз, Раисе Арестановой, удалось привлечь к этой истории и внимание СМИ, и внимание уполномоченных органов. 19 сентября на брифинге в ДВД было озвучено, что этапирование будет произведено. На прошлой неделе Раиса Арестанова передала в ДВД документ, который определял срок процедуры по забору костного мозга у Нурлана Арестанова. "Оформить донору госпитализацию 01.10.2018" — так значится в медицинском заключении, присланном из республиканского научного центра онкологии и трансплантологии в Астане.

В ночь на 2 октября Нурлан Арестанов должен уже быть в Астане. Сама процедура займет несколько дней. Жулдыз тоже находится сейчас в Центре онкологии и трансплантологии.

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