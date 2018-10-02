Путин обошел Трампа в мировом доверии

Выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента.

Политике президента России Владимира Путина доверяют 30 процентов жителей ведущих стран мира. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research.

Всего в опросе приняли участие больше 26 тысяч человек в 25 странах мира.

Выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента. За не следуют президент Франции Эммануэль Макрон(36 процентов) и председатель КНР Си Цзиньпинь (34 процента). Политике американского лидера Дональда Трампа доверяют 27 процентов респондентов.

Исследователи также выяснили, что за последние несколько лет россияне почти не изменили своего мнения об американской политике. С 2017 года одобрение лично Трампа среди граждан России упало с 53 процентов до 19-ти. При этом Россия входит в тройку стран наряду с Кенией и Израилем, которые стали благосклоннее относиться к США после ухода Барака Обамы с поста президента.

Рекордный рост симпатии россиян к западным странам с момента присоединения Крыма в 2014 году был зафиксирован после переговоров Путина и Трампа в Хельсинке — о своем хорошем отношении к США заявили 42 процента опрошенных.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

Источник: Лента.ру

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