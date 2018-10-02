БРК: Владелец Макинской птицефабрики поставил KFC первые партии казахстанской курятины

Мы прошли долгий путь технического аудита KFC - Евгений Ким.

АО «Aitas KZ» поставило сети ресторанов быстрого питания KFC в Казахстане первые партии куриных крылышек производства Усть-Каменогорской птицефабрики. В планах компании поставка продукции Макинской птицефабрики, первая очередь которой введена в строй в Буландинском районе Акмолинской области, сообщила Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» (БРК).

«Мы прошли долгий путь технического аудита KFC, который предусматривает жесткие требования к продукции в части габаритов, влажности, параметров нарезки и т. д. Было закуплено дополнительное оборудование. Структура потребления продукции KFC в Казахстане такая, что казахстанцы предпочитают куриные крылышки. После подписания контракта первую партию куриных крылышек в объеме сорок тонн мы поставили в августе», - сообщил вице-президент АО «Aitas KZ» Евгений КИМ.

По его словам, до 70 тонн курятины будут поставлены в сеть KFC по итогам сентября. В дальнейшем планируется увеличить объем поставок, в том числе за счет продукции Макинской птицефабрики, первая очередь которой мощностью 25 000 тонн мяса птицы в год обошлась в 33,5 млрд тенге. Более половины необходимых инвестиций предоставил БРК в виде займа сроком до 10 лет в сумме 16,1 млрд тенге. После того, как в 2020 году будет введена вторая очередь, Макинская птицефабрика станет крупнейшей в Центральной Азии с возможностью производства до 9 000 бройлеров в час. До 60% объема продукции предприятия будет поставляться в Астану и Караганду.

Макинская птицефабрика, работая в две очереди, позволит сократить долю импорта в Казахстан куриного мяса с 50% до 30%.

Как отметил председатель правления БРК Болат Жамишев на церемонии открытия предприятия, продукция Макинской птицефабрики (охлажденная курятина) составит конкуренцию импортной замороженной. «Поэтому мы, как инвесторы, очень уверены в экономике проекта, и полагаем, что как инвесторы примем участие и в финансировании второй очереди», - сказал финансист.

В свою очередь независимый директор БРК Марсия Фавале акцентировала внимание на том, что «методология и тщательность анализа значительно улучшились (в БРК) за последние несколько лет». «Мы взяли на себя обязательство повысить кредитный и, следовательно, полный анализ цепочки добавленной стоимости, чтобы соответствовать дисциплине и серьезности подхода инвестиционного банка, в то же время, не забывая о миссии банка, которая направлена на содействие развитию и поддержке определенных важных экономических отраслевых инициатив, таких как эта Макинская птицефабрика», - сказала г-жа Фавале.

«Макинская птицефабрика является примером, когда государственные средства должным образом распределены для обеспечения импортозамещения и создания рабочих мест и улучшения жизни общества», - резюмировала независимый директор БРК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!