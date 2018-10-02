Россия нарушила правила ЕЭС, вернув в Казахстан партию картофеля и дынь

В случае повторения аналогичной ситуации, Казахстан будет принимать аналогичные меры в отношении российских товаров.

Россельхознадзор нарушил правила Евразийского экономического союза по карантину растений. Россия вернула в Казахстан партию картофеля и дынь, сославшись на отсутствие регистрации списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, сообщает Zakon.kz.

В итоге на родину вернулись товары: картофель продовольственный – 15 тонн, дыни- 40 тонн. Как пояснили в ведомстве, возврат подкарантинной продукции по указанной причине является неправомерными.

"Нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оказалось, что едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза не предусмотрены требования к наличию указанного реестра предприятий при перемещении подкарантинной продукции. В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе.

Также отмечается, в случае повторного возврата продукции, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции ввозимой из Российской Федерации.

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