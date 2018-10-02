Коммунальщики пошли домой к алматинским должникам

За текущий год коммунальщики отрезали подачу воды и водоотведение почти в 3 тысячах квартир, 2500 из них после этого вновь подключились.

Представители "Алматы су" вооружились терминалами и вышли в рейд по должникам. Оплатить долг за коммунальные слуги алматинцы могут, не выходя из собственной квартиры. По информации компании, жители мегаполиса только за пользование холодной водой и канализацией задолжали 122 миллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

С обхода должников начинается каждый день бригад горводоканала. Неплательщиками считают тех, кто игнорирует счета по коммуналке дольше двух месяцев. Должников уведомляют заранее по телефону, но и при посещении нередко сталкиваются с закрытыми дверьми.

Как правило, диалоги через закрытую дверь заканчиваются одинаково - абоненты, по словам коммунальщиков, обещают погасить долги позже, а потом забывают об этом. Действенным методом остается принудительное отключение от воды и канализации. Причем отрезать неплательщика от благ цивилизации с недавнего времени можно, не причиняя неудобств соседям. И, чтобы отключить абонента от канализации, не обязательно заходить в квартиру, все можно сделать через центральную трубу.

Для отключения коммунальщики используют миникамеру, по которой определяют, в какой именно квартире больше не будет воды. Процедура занимает 10 минут, и уже через 3 дня долги, как правило, погашают. Оплатить можно и сразу, на месте, когда вместе с инженерами и сантехниками квартиры обходят и кассиры "Алматы Су". Но представители коммунальной компании жалуются на всевозможные преграды со стороны КСК.

" Большинство трудностей при отключении канализации - это выход на крышу, ключи не можем найти, КСК с нами не сотрудничает, и все время уходит на обход. Почти все не впускают. Мы как бы усердно занимаемся целыми днями, обзвон делаем", - рассказал инженер "Алматы су" Самат Камбарбаев.

За текущий год коммунальщики отрезали подачу воды и водоотведение почти в 3 тысячи квартир, 2500 из них после этого вновь подключились. Только за прошедшее лето дебиторскую задолженность удалось снизить практически втрое, с 320 млн тенге до 122 млн тенге. Но, по словам коммунальщиков, вопрос с долгами имеет принцип цикличности, и к следующему году уровень задолженности вновь пойдет вверх.

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