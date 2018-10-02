Внешний долг Казахстана сократился на 2,2 млрд долларов

Чистый внешний долг Казахстана составил 46,6 млрд долларов, увеличившись за второй квартал на 0,5 млрд долларов.

По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Казахстана составил 164,4 млрд долларов США или 96,3% к ВВП (улучшение с начала года на 6,3%), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«В структуре внешнего долга, по-прежнему, 63,0% занимает межфирменная задолженность, 26,1% - внешний долг «других секторов» перед несвязанными кредиторами, 7,2% - государственный внешний долг (правительство и Национальный банк Казахстана), 3,7% - внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана»)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, за второй квартал 2018 года внешний долг страны сократился на 2,2 млрд долларов.

«Уменьшение произошло как за счет операций платежного баланса (погашение внешних займов, привлеченных от аффилированных организаций Китая и синдикатов финансовых организаций, сокращением спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Национального банка Казахстана), так и за счет не операционных изменений (снижение рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов, отрицательная курсовая разница)», - пояснили в Нацбанке.

В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 июля 2018 года составил 26,5 млрд долларов. Уменьшение за 2-й квартал 2018 года на 0,6 млрд долларов произошло за счет досрочного погашения АО «ФНБ «Самрук-Казына» займа, привлеченного в 2015 году для приобретения 50% доли участия в компании «КМГ Кашаган Б.В.», а также – снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов.

По данным Нацбанка, чистый внешний долг Казахстана составил 46,6 млрд долларов, увеличившись за второй квартал на 0,5 млрд долларов. При этом государственный сектор и «Банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками.

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