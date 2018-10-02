Событие станет великолепной площадкой для укрепления и более глубокого знакомства с Казахстаном.

В 2018 году Камерный оркестр государственной филармонии Алматы совершит масштабное турне в Великобритании, Ирландии и Италии.

Данные концерты предоставят возможность показать навыки и художественное мастерство, характеризующие уникальность казахской культуры.

Концерты камерного оркестра Государственной филармонии им. Жамбыла пройдут в самых знаменитых концертных залах в период с 22 по 30 октября в Дублине, Манчестере, Лондоне, Милане и Риме при поддержке Посольств Казахстана в Великобритании, Ирландии и Италии, а также Министерства Культуры и Спорта Республики Казахстан.

Такое событие станет великолепной площадкой для укрепления и более глубокого знакомства с Казахстаном, и в частности с городом Алматы в рамках программы «Рухани Жангыру», а также с музыкальным наследием казахского народа и внесет лепту в важнейшую миссию духовной модернизации.

До начала турне в Европе казахстанская, а именно алматинская публика ознакомится с музыкальным исполнением казахстанского оркестра совместно с мировой звездой, канадской скрипачкой, Лара Сэйнт-Джон. Приезд в Алматы Лара Сан Жоун поддержало посольство Канады в Казахстане.

Главной отправной точкой этого турне станет концерт в Алматы в здании Казфилармонии 20 октября 2018 года в 19.00.

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