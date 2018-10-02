Вице-министр образования и науки рассказал о тарифном плане "Мұғалім"

Тариф создан, чтобы сократить расходы школы на интернет и расходы личного трафика учителей.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» для отечественной системы образования Министерством образования и науки были разработаны и внедрены такие проекты как национальная образовательная база данных, электронные журналы Kundelik, Bilimal, облачная бухгалтерия и образовательный ресурс Вilimland.kz. О том, какие новшества и решения для удобства и доступного использования данных ресурсов будут еще разработаны, рассказал вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на сайте республиканской образовательной общетсвенно-политической газеты "Билимди Ел".

– Рустем Айдарбекулы, как вице-министр, курирующий вопросы цифровизации в сфере образования, расскажите, какие меры принимаются сейчас для более удобного и доступного использования электронных журналов Kundelik, Bilimal? Ведь не секрет, что при заполнении электронных журналов у учителей возникают проблемы: учителя тратят свой личный трафик при работе с данными ресурсами или же им приходится ждать, когда освободятся имеющиеся в школе компьютеры, чтобы выставить оценки, – что занимает немало времени.

– Согласен с вами. Учителя тратят свой трафик для заполнения электронных журналов и использования образовательных ресурсов, школы в свою очередь несут расходы на оплату интернет связи. Помимо этого, часто бывают сбои интернет соединения не только в сельских школах, но и городских.

Для решения всех этих проблем мы уже начали работу с казахстанскими операторами связи и IT-компаниями.

Первое, в целях исключить несвоевременное выставление оценок в электронном журнале по причине сбоев или отсутствия интернет соединения, мы планируем сделать электронный журнал нативным приложением. Нативное приложение использует систему уведомлений каждого конкретного устройства, поддерживает Push-уведомления и может работать в офлайн-режиме. То есть учителя могут выставлять оценки в офлайн-режиме, а при подключении к сети введенные данные, в нашем случае оценки, будут автоматически синхронизироваться с главным сервером министерства.

Второе, чтобы сократить расходы школы на интернет и расходы личного трафика учителей, мы обговорили со всеми операторами связи предложение о создании специального тарифа «Мұғалім», согласно которому все образовательные ресурсы для школьных учителей будут доступны бесплатно. Сейчас операторы связи предлагают нам специальный тариф для работников образования, стоимость которого составит 5700 тенге в месяц. Кроме того, операторы связи предлагают следующий вариант – к специальному тарифу «Мұғалім» выдавать устройство – смартфон или планшет при условии, что школа будет обслуживаться по данному тарифу 2 года. По истечении 2-х лет пользования тарифом устройства остаются у учителей. Тем самым мы исключим недостаток компьютеров для учителей в школах. На сегодняшний день нехватка компьютеров в школах составляет около 70 тысяч единиц.

– Как скоро будут внедрены все вышеуказанные разработки и специальный тариф «Мұғалім»?

– На следующей неделе нами совместно с Министерством коммуникаций и информации запланирована совместная встреча со всеми операторами связи, где и будет объявлено о запуске нового тарифа для учителей в рамках государственного частного партнерства. Для операторов, для коммерческого сектора это будет отличная возможность проявить свою социальную ответственность. Думаю, что в течении 2-х месяцев все разработки и тариф будут уже внедрены.

– Рустем Айдарбекулы, скажите будут ли какие-либо изменения в образовательном ресурсе Вilimland.kz? Будет ли усовершенствован данный ресурс для более удобного его использования и доступа?

– Сейчас мы видим, что в каждой школе есть цифровой образовательный ресурс (ЦОР). И школьники могут пользоваться Вilimland.kz только в школе, что не совсем удобно. Теперь мы договорились с разработчиками ЦОР о том, что для каждого ученика будет создан отдельный личный аккаунт, через который он может войти в Вilimland.kz в любом месте, с любого устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон и в любое удобное для него время. Разработчики согласились на создание индивидуальных аккаунтов для учащихся в рамках того же объема средств, которые сейчас затрачивают школы. А школы тратят по 190 тыс. тенге на годовую подписку образовательного ресурса Вilimland.kz. Возможность создания отдельных аккаунтов и доступ учащихся к ресурсу будет входить в данную стоимость.

– В начале года Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев говорил, что необходимо объединить все информационные системы. Всего их на данный момент 73. Это предложение касалось и облачной бухгалтерии. Скажите, Рустем Айдарбекулы, какие шаги осуществляются в этом направлении? Особенно, если взять во внимание внедрение подушевого финансирования среднего образования.

– В рамках подушевого финансирования перед МОН РК стоит большая задача – обеспечить правильное и прозрачное распределение денежных средств и строгий учет. Поэтому необходимо привести в порядок информационную систему. В этом году у нас несколько пилотных областей по внедрению подушевого финансирования. В одной из них, а именно в Павлодаре мы сейчас запустили пробный проект. Согласно этому проекту, школы не будут заполнять национальную образовательную систему данных (НОБД), а будут работать в своей системе учета 1С. Эти данные МОН уже будет автоматически забирать к себе в НОБД и видеть, действительно ли в школе, к примеру, 25 учащихся. Если один ученик уехал или перевелся в другую школу, то МОН останавливает финансирование рассчитанное на данного ученика, и денежные средства отправляются вслед за учеником в другую школу.

– Рустем Айдарбекулы, скажите, какие еще новшества ожидают казахстанцев в рамках расширения образовательных возможможностей?

-В целях расширения образовательных возможностей для всех желающих получить необходимые навыки будет создана национальная платформа открытого образования c онлайн курсами. Данные курсы, в первую очередь, обеспечат базовую подготовку по востребованным инженерно-техническим направлениям. К примеру, на сегодняшний день у нас есть договоренности о размещении всех курсов Cisco Academia. Вместе с тем, применяя концепцию обучения в течение всей жизни, предприятия будут проводить корпоративное обучение для специалистов, усиливая коммуникативные и технические навыки профессии. В целом, программа будет открывать возможности для усиления взаимодействия между учебными заведениями и предпринимателями для подготовки конкурентоспособных специалистов.

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