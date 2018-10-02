В Казахстане подорожали сахар, рис и капуста

Больше всего цены на социально важные товары выросли в Астане, Караганде и Усть-Каменогорске.

На заседании правительства РК вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал об уровне инфляции и ценах на социально значимые товары, передает корреспондент Zakon.kz.

«С начала текущего года уровень инфляции сохраняется в пределах коридора - 5-7%. В сентябре текущего года инфляция составила 0,4%, с начала года - 3,3%. Несмотря на общую стабильную картину, по некоторым товарам наблюдается значительный рост цен в годовом выражении. Максимальный рост цен зафиксирован на дизель - на 38, 2%, свекла - на 18,3%, пригородный проезд - на 18%, капуста - на 16,7%. Также каменный уголь - на 15,%», - сообщил он.

По его словам, значительное влияние на увеличение инфляции оказали товары - каменный уголь, бензин АИ-92 (рост - на 5,7%) и дизтопливо.

«За 9 месяцев цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 0,7%. Наибольший рост наблюдается на сахар - 17,6%, рис - на 11,3%, капуста - 8,6%, масло подсолнечное - на 4,5%», - cказал замглавы ведомства.

Р. Даленов отметил, что анализ цен в разрезе регионов показывает повышение пороговых значении более чем на 15% в Астане, Караганде, Усть-Каменогорске по 4 товарам - морковь, капуста, картофель и лук.

«В Павлодаре и Шымкенте по 6 товарам - морковь, капуста, лук, сахар, картофель, хлеб. В Актау, Атырау, Костанай, Петропавловск, Тараз, Актобе, Кызылорда, Талдыкорган - по 4 товарам - морковь, капуста, лук и картофель. Кокшетау по 1 товару - капуста. Отсутствует существенное повышение пороговых цен, то есть более 15% только в Алматы», - перечислил он.

Как напомнил вице-министр, в случае превышение пороговых цен на 15% законодательством в сфере торговой деятельности предусмотрен комплекс мер.

«Это использование резервов стабилизационных фондов и взаимодействие с субъектами торговли по установлению предельных цен. Поэтому местными исполнительным органам необходимо активизировать работу комиссий, созданных при акиматах, а также усилить координацию с региональными палатами предпринимателей по недопущению дальнейшего роста цен», - заключил Р. Даленов.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!