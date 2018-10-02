Долларовый миллионер променял Бузову на деньги

Стало известно, что участник шоу променял общение с певицей на два миллиона.

Шоу "Замуж за Бузову" подходит к концу — участников становится всё меньше. В последнем выпуске проекта Ольга Бузова отправила домой Валентина Коробкова. Он подрался с другими участниками из-за того, что они распускали о нём сплетни, передает Life.ru.

Оставшихся четырёх участников Бузова познакомила со своими подругами, а после отправилась на индивидуальное свидание с Сергеем Зеленским. Мужчина пригласил Ольгу на морскую прогулку на катере.

После свидания все участники собрались на церемонии отчисления. Ведущая Марина Кравец спросила, кто из них хочет забрать два миллиона рублей и покинуть шоу. К всеобщему удивлению, деньги выбрал Евгений Назаров, долларовый миллионер. Он заявил, что не чувствует симпатии Ольги и не видит смысла оставаться на проекте. По словам Евгения, два миллиона он отдаст на благотворительность.

Марина отправилась к Ольге, чтобы сообщить ей решение Назарова и передать от него письмо. Узнав о выборе Евгения, Бузова расплакалась.

— К моему великому сожалению, реальность 21-го века: мужчина, который пришёл якобы бороться за моё сердце, выбрал лёгкие деньги… я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашёл минуты, чтобы позвонить и объяснить мне всё лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. Неприятно. И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошёл, — высказалась телеведущая.

"Никогда не думала, что у чувств может быть цена...Жизнь меня по-прежнему продолжает учить???? и когда я уже начну разбираться в людях?", - добавила Бузова.

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