Ольга Бузова примерила свадебное платье

Известную российскую певицу и телеведущую заметили за примеркой подвенечных нарядов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, несмотря на не раз озвученную готовность звезды к браку и семье, свадьба ей пока "грозит" лишь на экране.

Речь о новом проекте "Равиоли Оли", где Бузова сыграет главную роль – изобразит на экране саму себя. Певица заявила изданию, что планирует покорить кинематограф, как ранее покорила телевидение и сцену.

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Между тем на днях телеведущая и певица призналась в чувствах к поп-исполнителю Олегу Майами, в съемках нового клипа которого приняла участие.

"Я влюблена в Олега как в артиста, получаю огромное удовольствие от его творчества. Побывала на его сольном концерте – это было что-то невероятное! Думала, что просто взорвусь от эмоций. Могу точно сказать, что мои чувства были настоящими", – поделилась Бузова.

Майями в свою очередь на все расспросы лаконично заявил, что Ольга – близкий ему человек, и "это просто любовь".

Интерес публики подогревает и тот факт, что в августе экс-ведущая "Дома-2" опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.