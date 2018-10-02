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В Петропавловске из-за ЧП в гипермаркете эвакуировали 140 человек

На втором этаже в одном из бутиков произошло короткое замыкание в электрическом обогревателе.

Фото : ДЧС СКО2 октября 2018, 15:55

Короткое замыкание в обогревателе чуть не спровоцировало пожар в гипермаркет "Семейный" в Петропавловске, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

По данным ведомства, 2 октября в 13:58 час на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в гипермаркете "Семейный", по улице Муканова, 53 в Петропавловске.

Прибыв на место вызова, пожарные выяснили, что на втором этаже в одном из бутиков произошло короткое замыкание в электрическом обогревателе без распространения огня.

]"Совместными действиями пожарных и рабочего персонала были предприняты меры по ликвидации источника возгорания, а также из здания было эвакуировано 140 человек, из них 7 детей. Согласно схеме взаимодействия к месту вызова привлекались силы и средства служб экстренного реагирования областного центра. Всё обошлось без жертв", - сообщили в ДЧС.[/quote


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