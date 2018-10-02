Полиция Алматы призывает к бдительности с помощью видео роликов

Руководством Департамента решено визуализировать один из наиболее распространенных методов завладения чужим имуществом.

Полиция Алматы запустила цикл профилактических роликов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Первая серия затронула тему как тайного, так и открытого хищения сотовых телефонов. Как отметили в полиции, сценарий весьма распространен в реальной жизни.

«Мы бьем тревогу и в очередной раз говорим о том, что нужно быть более бдительными и менее доверчивыми: не стоит доверять незнакомым людям. Казалось бы, простые аксиомы, а на деле – это хороший гарант сохранности вашего имущества. Руководством Департамента решено визуализировать один из наиболее распространенных методов завладения чужим имуществом. Хотя ранее на данную тематику тиражировались брошюры и памятки с советами, как не стать жертвой преступников. В условиях крупного мегаполиса вопросы профилактики, особенно краж чужого имущества – очень актуальны. В этой связи полиция разнообразила формы воздействия на инстинкты самосохранения и сохранности имущества граждан», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!