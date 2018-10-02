Бакберген возглавил «Фонд проблемных кредитов»

Ранее Даулет Бакберген входил в состав совета директоров АО «Фонда проблемных кредитов» в качестве независимого директора.

Председателем правления АО «Фонд проблемных кредитов» стал Даулет Бакберген, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Приказ о назначении на должность председателя правления АО «Фонд проблемных кредитов» Даулета Бакбергена 2 октября подписал министр финансов РК Алихан Смаилов.

Ранее Даулет Бакберген входил в состав совета директоров АО «Фонда проблемных кредитов» в качестве независимого директора.

Бакберген Даулет Бакбергенулы родился 3 января 1972 года в Кызылорде. В 1994 году окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства (Инженер-строитель), в 1997 - Московский международный институт бизнеса и информационных технологий (Экономист).

Трудовой стаж: Начальник отдела, заместитель директора, директор Кызылординского филиала АО «Казкоммерцбанк» (1994-2000); Главный специалист Министерства экономики Республики Казахстан (2000-2001); Директор департамента, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2001-2008); Заместитель председателя правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» (2008-2009); Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009); Советник министра, исполняющий обязанности директора департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2009-2010); Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (06.2010-2014), Управляющий директор, директор департамента обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен» (2014-2016); Председатель совета директоров ОЮЛ «КазАвтоПром» (2015-11.2017); Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 22.11.2017).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!