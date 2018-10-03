Президентом Ирака стал Бархам Салех

Первостепенной задачей новоизбранного лидера станет назначение премьер-министра и выдача мандата на формирование правительства парламентской коалиции большинства.

Депутаты Совета представителей (парламент) Ирака избрали Бархама Салеха от Патриотического союза Курдистана (ПСК) новым президентом республики. Согласно опубликованным данным голосования в парламенте, за него проголосовали 165 депутатов. Трансляцию подсчета голосов вел телеканал As Sumariya, пишет ТАСС.

В заседании приняли участие 301 из 329 депутатов заксобрания, таким образом спикеру Мухаммеду аль-Халбуси с третьей попытки удалось собрать необходимый для голосования кворум. Первый раунд голосования не выявил победителя, так как ни один из кандидатов не получил две трети голосов. По итогам второго раунда претенденту на пост главы государства нужно было заручиться поддержкой большинства. Главный конкурент Салеха от Демократической партии Курдистана (ДПК) Фуад Хусейн получил менее 70 голосов. В ДПК заявили, что не признают итогов голосования.

Принимая присягу перед избравшими его депутатами, Салех поклялся защищать независимость и территориальную целостность арабской страны.

"Я сохраню единство Ирака и его независимость. Буду трудиться в рамках федеральной демократической системы республики", - цитирует иракского лидера телеканал Al Mayadeen. Салех также пообещал, что не допустит новых кризисов и намерен сосредоточить усилия на служении народу Ирака. "Я буду президентом для Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц", - добавил он.

Первостепенной задачей Салеха станет назначение премьер-министра и выдача мандата на формирование правительства парламентской коалиции большинства. Как ожидается, это произойдет на следующей сессии парламента 9 октября. По данным СМИ, наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера является экс-министр нефти Аделя Абдель Махди, который также занимал посты министра финансов (2004-2006) и вице-президента (2005-2011).

Бархам Салех родился в Сулеймании в 1960 году, получил образование в Великобритании. В 1970-х вступил в Патриотический союз Курдистана (ПСК), где отвечал за связи с западными странами.

В период с 2001 по 2004 годы руководил кабинетом министров Иракского Курдистана, в 2005 году занял пост министра планирования во временном правительстве Ирака. С 2006 по 2009 годы был заместителем премьер-министра в кабинете Нури аль-Малики. По данным курдских СМИ, входил в ближайшее окружение экс-президента Ирака и основателя ПСК Джаляля Талабани.

В 2014 году Салех выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но не получил поддержки курдских политических сил и уступил Фуаду Маасуму. В 2016 году политик разорвал связи с ПСК и основал свою коалицию "Альянс за демократию и справедливость", с которой участвовал в выборах в федеральный парламент в мае этого года. Однако накануне избрания президента в парламенте в августе вернулся в ряды ПСК и стал единственным кандидатом от партии.

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