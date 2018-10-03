Трасса Капшагай – Талдыкорган станет платной

Уже с октября терминалы заработают в тестовом режиме, а с нового года у автолюбителей не будет возможности бесплатно проехать.

На участке трассы Алматы-Капшагай платным будет расстояние с 25-го по 69-й километр. 4 полосы по направлению в Капшагай и 12 полос, ведущих в Алматы, объединяет специальный терминал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

- На каждой полосе установлен терминал оплаты. То есть водитель подъезжает к терминалу, к пункту взимания платы и оплачивает наличным способом или картой банковской. Есть также NFC оплата, если ваш телефон поддерживает эту функцию, - рассказал заместитель директора алматинского областного филиала АО "НК "Казавтожол" Маулен Алипов.

Помимо этого, организациям предлагают заключить коллективные договоры для проезда по трассе. Жители же, которые вынуждены регулярно пересекать платную зону, могут приобрести годовой абонемент за 1000 тенге. Проезд через терминал контролируют видеокамеры, установленные на каждой полосе.

- Проезд по предоплате осуществляется таким образом: на автомобиль клеится RFID метка, на лобовое стекло, то есть машина, когда подъезжает, камера считывает RFID метку и шлагбаум автоматически открывается, - объясняет Маулен Алипов.

Примечательно, что въезд по направлению в Капшагай будет открытым постоянно. Платный участок разделен на несколько зон и взиматься деньги будут только за конкретные километры пути. На каждом отрезке автобана установлены контрольные арки с видеофиксацией. Если водитель забудет оплатить проезд, то квитанция найдет его уже дома. Пока тарифы не утверждены, но с уверенностью можно сказать, что бесплатный проезд разрешат исключительно для спецтранспорта - карет скорой помощи, пожарных и полицейских.

- На сегодняшний день строительно-монтажные работы у нас выполнены на 95%. Остались у нас только отделочные работы. В конце октября мы закончим полностью и в начале ноября в тестовом режиме будем проверять, - сказал представитель подрядной организации Ербол Даусеитов.

Автолюбителям не стоит переживать, что на платном автобане их застанет гололед или неубранный слой снега. За состоянием бетонного покрытия постоянно будут следить установленные вдоль дороги метеостанции.

- Три участка Астана-Темиртау, Алматы-Хоргос, Алматы-Капшагай - они все строятся на основе существующей платной дороги Астана-Щучинск. Также планируется на 5000 километрах автодорог внедрить плату, это вновь реконструируемые и новые дороги, - говорит заместитель директора алматинского областного филиала АО "НК "Казавтожол" Маулен Алипов.

По словам представителя нацкомпании, на очереди по внедрению платного проезда автодорога Капшагай-Талдыкорган. Уже готовится проектно-сметная документация. Все сборы от платных участков пойдут на содержание и ремонт автотрасс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!