Любящий отец устроил переполох около роддома в Атырау

Мужчина на подъемнике с цветами в руках под музыку поднялся до уровня 4 этажа областного родильного дома.

Счастливый отец наделал шума при встрече жены с роддома в Атырау. Он ждал ее в окне четвертого этажа, передает МИА "Казинформ".

Видео необычной встречи появилось в соцсетях и моментально набрало множество "лайков" и комментариев. Папаша утроил целое шоу в день выписки. Мужчина на подъемнике с цветами в руках под музыку поднялся до уровня 4 этажа областного родильного дома. Вокруг летали красные шарики, гремела музыка.

Это видео в подавляющем большинстве вызывало одобряющие комментарии пользователей соцсетей. Но есть и те, кто возмутились, что на территорию роддома проехал подъемник. Не приветствуют и громкую музыку, которая может помешать женщинам, у которых проблемы со здоровьем или которые только что перенесли операцию.

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