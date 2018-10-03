Образование – самая востребованная специальность в Казахстане

Технические науки выбрали 28,6 тыс. человек.

Самой востребованной специальностью в прошлом учебном году у абитуриентов было образование - 28%. Среди грантников более 36% поступивших в вузы учащихся выбрали технические специальности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

«В прошлом 2017/2018 учебном году было принято 138,4 тысячи студентов в высшие учебные заведения, большая часть которых выбрала специальность - образование (39,2 тыс.), технические науки выбрали 28,6 тыс. человек и социальные науки, экономику и бизнес - 18,5 тыс. человек», - говорится в исследовании.

При этом из поступивших студентов вузов на 2017/2018 учебный год 27% или 37,4 тыс. обучаются за счет государственных образовательных грантов. Всего же численность студентов грантников составляет 137,8 тыс. человек (27,8%) из 496,2 тыс. обучающихся в вузах. Больше всего грантников поступило на технические специальности - 13,6 тыс. человек, следом образование - 7,9 тысяч и здравоохранение и соцобеспечение - 4,3 тыс.

На платной основе обучается 358,4 тыс. человек, что составляет 72,2% от всех учащихся вузов. Как отмечается, озаботиться об оплате обучения родители могут задолго до поступления их детей в высшие учебные заведения. В этом им может помочь Государственная образовательная накопительная система, которая дает возможность для любого гражданина РК открыть на свое имя, либо на имя ребенка образовательный накопительный вклад, который в будущем можно использовать на оплату профессионально-технического и высшего образования в Казахстане и за рубежом. При этом начисляется премия государства ежегодно в размере 5% или 7% годовых (на депозиты детей отнесенных к приоритетной категории) на сумму депозита. Но если ваш ребенок поступил на грант, то деньги со счета можно снять без потери вознаграждения и с сохранением премии государства.

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