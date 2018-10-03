Воюющий в Донбассе российский актер пригрозил самоубийством

Подходите, берите, но я не дам вам на себе заработать - Пашинин.

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в рядах украинских националистов в Донбассе, заявил, что за ним следит СБУ, и пригрозил украинским спецслужбам покончить с собой, передает РИА Новости.

"Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается", — заявил Пашинин.

Он признался, что говорил в трубку "чудовищные вещи". Пашинин утверждает, что делал это специально, чтобы спецслужбы могли использовать его слова против него, и тогда у него будут доказательства того, что за ним следят. Зачем ему это нужно, бывший актер не объяснил.

"Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с такой мерзкой походкой", — добавил он.

По словам Пашинина, представитель украинских спецслужб намекнул ему, чтобы он покончил с собой. Бывший актер заявил, что готов к этому, однако пообещал унести с собой жизни сотрудников СБУ, которые за ним придут.

"Подходите, берите, но я не дам вам на себе заработать", — заключил он.

Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и многих сериалах, в 2017 году заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора*". В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию Пашинин не собирается. При этом он критиковал ВСУ за "крепостные советские порядки", а украинцев сравнивал с папуасами.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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