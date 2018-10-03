Национальную систему стандартизации сформируют в Казахстане

Соответствующий закон и сопутствующие поправки к нему приняты Парламентом РК.

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты согласилась с поправками, внесенными Сенатом в законопроект «О стандартизации» и в пакет сопутствующих поправок к нему, передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект «О стандартизации» был одобрен Мажилисом 13 июня текущего года и направлен в Сенат со 194 принятыми позициями. В свою очередь проект закона был рассмотрен

Сенатом и в него внесено одно дополнение. Данное дополнение не меняет концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим считаем возможным согласиться с дополнением, внесенным сенатом парламента РК в проект закона «О стандартизации», - сказал мажилисмен Азат Перуашев.

Как он отмечал ранее, законопроект «О стандартизации» направлен на формирование национальной системы стандартизации. Проектом закона предусматривается обеспечение высокого качества документов по стандартизации, повышение роли и статуса национальных стандартов, определение компетенции процедуры взаимодействия объектов стандартизации, установление порядка применения всех видов документов по стандартизации. Также предусматривается обеспечение доступности документов по стандартизации для пользователей и иных заинтересованных лиц.

Кроме того, планируется включение национального органа по стандартизации в национальную систему стандартизации в целях координации процессов по стандартизации, создание условий для принятия национальных стандартов, проведение анализа и систематизации документов по стандартизации в разрезе приоритетных отраслей. А также повышение роли техкомитетов по стандартизации посредством наделения обязательными для них функциями по обеспечению обсуждения нацстандартов, установлению функционального взаимодействия с заинтересованными сторонами.

В то же время депутаты Мажилиса согласились с внесенными правками Сената в сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации».

«Внесенные Сенатом поправки состоят из трех позиций и предусматривают дополнения в закон «О рынке ценных бумаг». Данные поправки носят уточняющий характер и не меняют концепции законопроекта одобренного Мажилисом. В связи с этим считаем возможным согласиться с дополнениями и изменениями, внесенными Сенатом», - сообщил А. Перуашев.

Данным документом предлагается приведение законодательства РК в соответствие с нормами законопроекта «О стандартизации», включив в компетенцию центральных госорганов полномочия по организации работ по стандартизации и мониторингу применения стандартов в отраслях экономики, а также приведение законодательства в области обеспечения единства измерений в соответствие с международной моделью обеспечения прослеживаемости измерений, сокращение и конкретизация сферы государственного метрологического контроля, формирование организационной структуры национальной системы метрологии.

Ксения Давыдова, Астана

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