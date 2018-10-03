Создатель Интернета намерен его уничтожить

Тимоти Бернерс-Ли представил новую структуру Inrupt.

Создатель современного Интернета Тимоти Бернерс-Ли представил новую структуру Inrupt. В рамках проекта будут созданы приложения, передающие юзерам право самостоятельно хранить свои данные. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание Business Insider.

Inrupt обеспечит коммерческую сторону масштабного проекта Solid, над которым команда Бернерса-Ли работает уже несколько лет. Эта платформа с открытым кодом позволяет всем юзерам выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.

Этот принцип идет вразрез с существующими правилами хранения данных в сети, где все пользователи отдают личную информацию крупным IT-компаниям, — поисковикам, соцсетям, мессенджерам. Корпорации являются монополистами, удерживающими все данные на своих серверах. Это делает массивы данных уязвимыми для хакерских атак.

Solid является инструментом для обмена данных и их хранения в DWeb или децентрализованном интернете. В такой системе информация будет передаваться, минуя серверы. Это, по мнению сторонников данной системы, минимизирует вмешательство корпорации и государства в жизнь юзеров. Ранее Бернерс-Ли неоднократно заявлял, что именно в таком виде и задумывал интернет несколько десятков лет назад.

«Несмотря на все хорошее, что мы достигли, Интернет превратился в двигатель неравенства и разделения под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных целей», — сообщил Бернерс-Ли. По его мнению, именно сейчас наступил критический и переломный момент в истории мировой сети, когда следует поменять ее уклад.

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