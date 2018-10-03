В Астане мужчина с ножом напал на военнослужащего

Его доставили в РУВД.

2 октября около 21:00 войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии РК задержал мужчину, пытавшегося ударить гвардейца ножом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности начальник войскового наряда ефрейтор Жасулан Кыдырбаев вместе с патрульными рядовыми Казыбеком Уйсембаевым и Ерболом Бекбаевым находились на улице Абая. Они заметили мужчину, поведение которого показалась странным. При наружном досмотре он вытащил нож-бабочку из левого кармана своей куртки и пытался нанести удар рядовому Уйсембаеву.

Гвардейцы отразили удар и надели на мужчину наручники. Позже его доставили в РУВД Сарыаркинского района для дальнейшего разбирательства.

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