Охотников Атырауской области незаконно заставляли платить за отстрел волков и шакалов
За путевки на добычу волков и шакалов, не являющихся объектами охоты, была установлена цена в размере 3 тыс. тенге на квартал и 10 тыс. тенге за год.
Фото : Sputnik Грузия3 октября 2018, 13:35
Прокуратура Атырауской области прекратила незаконный сбор денег с охотников региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Как сообщили в надзорном органе, решением совета Атырауского областного общества охотников и рыболовов от 9 июня прошлого года за путевки на добычу волков и шакалов, не являющихся объектами охоты, была установлена цена в размере 3 тыс. тенге на квартал и 10 тыс. тенге за год.
"Указанное решение противоречит требованиям п.4 ст.32 и п.4 ст.38 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». В этой связи по акту прокурорского реагирования данная практика по взиманию платы за путевки на добычу волков и шакалов прекращена. Тем самым, приняты меры по защите прав 6 199 охотников, состоящих в указанном Обществе", - сообщили в прокуратуре.
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