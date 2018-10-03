Охотников Атырауской области незаконно заставляли платить за отстрел волков и шакалов

За путевки на добычу волков и шакалов, не являющихся объектами охоты, была установлена цена в размере 3 тыс. тенге на квартал и 10 тыс. тенге за год.

Фото : Sputnik Грузия

Прокуратура Атырауской области прекратила незаконный сбор денег с охотников региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. ​Как сообщили в надзорном органе, решением совета Атырауского областного общества охотников и рыболовов от 9 июня прошлого года за путевки на добычу волков и шакалов, не являющихся объектами охоты, была установлена цена в размере 3 тыс. тенге на квартал и 10 тыс. тенге за год. "​Указанное решение противоречит требованиям п.4 ст.32 и п.4 ст.38 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». В этой связи по акту прокурорского реагирования данная практика по взиманию платы за путевки на добычу волков и шакалов прекращена. ​Тем самым, приняты меры по защите прав 6 199 охотников, состоящих в указанном Обществе", - сообщили в прокуратуре.

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